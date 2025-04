Quais são os destinos internacionais com voos direto de Florianópolis? Anúncio de novo destino internacional faz com que Aeroporto Internacional Hercílio Luz tenha oito destinos internacionais com voos... ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 22h05 ) twitter

Lima, capital do Peru, foi anunciada como o mais novo destino internacional com voos diretos saindo de Florianópolis. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira (14) pelo governo de Santa Catarina, e representa um novo avanço na conectividade aérea internacional do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, localizado no bairro Carianos, na região Sul da capital.

