Quais são os jogos do Avaí no mês de julho e como o time pode ‘encher o carrinho’ de pontos Avaí tem mês com adversários em situação pior na Série B e pode aproveitar a ‘promoção’ para acumular pontos ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Se a Série B do Brasileiro fosse um supermercado com um programa de desconto acumulativo, o Avaí poderia colocar o seu CNPJ na hora de passar no caixa e buscar acumular bons pontos neste mês de julho. O time azurra tem cinco jogos confirmados, sendo três deles em casa, e apenas um contra um rival direto na briga pelo acesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Paraíso turístico de SC tem apenas 16% de cobertura de esgoto e acende alerta

Geração de empregos em SC cresce acima da média nacional e vira a 5ª no país; veja números

Em 5 meses, Santa Catarina gera 73 mil empregos e se aproxima do total de todo o ano de 2024