Quais são os modelos da fabricante de aviões Boeing mais usados no Brasil
ND Mais|Do R7
14/06/2025 - 20h15

ND Mais

O avião que despencou na Índia, na quinta-feira (12), era um modelo Boeing 787-8 Dreamliner. A primeira vez na história que esse tipo de aeronave se envolve em um acidente aéreo. O modelo não é um dos boeing mais usados no Brasil, mas passa pelo país frequentemente porque é dos mais comuns em empresas internacionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre os modelos de Boeing mais utilizados no Brasil!

