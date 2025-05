Quais tecnologias tornam possível a construção do Senna Tower, com 550 metros? Considerado o futuro residencial mais alto do mundo, Senna Tower conta com tecnologias inovadoras para sustentar edificação ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 21h04 ) twitter

Com mais de 550 metros, o residencial mais alto do mundo está sendo construído em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O prédio homenageia o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. A FG Empreendimentos, com liderança técnica pela Talls Solutions, consultoria especializada em prédios altos, e a União Fundações, empresa de implementação de fundações, usa uma tecnologia inédita para o projeto.

