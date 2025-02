Qual a importância da logística para as empresas? Brasil ocupa 51º lugar globalmente em performance em logística de comércio e 46º lugar em termos de competitividade no setor ND Mais|Do R7 17/01/2025 - 21h46 (Atualizado em 17/01/2025 - 21h46 ) twitter

Smiling logistics manager is using headset and tablet for work in warehouse.

A logística empresarial pode impactar a capacidade de uma empresa competir no mercado. A implementação de uma logística bem estruturada resulta em redução de custos, aumento de satisfação do cliente e otimização de recursos, fazendo com que as empresas se destaquem em um cenário cada vez mais dinâmico.

Saiba mais sobre como a logística pode transformar o desempenho da sua empresa consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

