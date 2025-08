Qual é o material que dá aparência ‘enferrujada’ e resistência à nova passarela no Norte de SC? A aparência avermelhada da passarela de Araquari é resultado de uma camada protetora natural que se forma com o tempo ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 01h17 ) twitter

Uma nova passarela de pesdestres localizada na BR-101 em Araquari, no Norte catarinense, foi inaugurada nesta quarta-feira (30). A estrutura recebeu um investimento de R$ 5,9 milhões e fica na altura do km 73,5. A obra atende uma demanda antiga dos moradores da região e foi entregue pela Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho. Fabricada em aço corten, a passarela tem maior resistência à corrosão, com durabilidade até três vezes superior à do aço convencional.

Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

