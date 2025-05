Qual evento de negócios levou prefeito de Itajaí a viajar para Nova York Durante compromisso de Robison Coelho, a posição de prefeito de itajaí é ocupada pelo vice Rubens Angioleti ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h26 ) twitter

O prefeito de Itajaí, Robison Coelho, viajou para Nova York, nos Estados Unidos, neste sábado (10) como presidente do Consórcio Multifinalitário da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (CIM-Amfri). Conforme a Prefeitura de Itajaí, o motivo da viagem é a “Brazilian Week”, que é uma iniciativa que reúne empresas e instituições brasileiras para promover conexões e negócios com o mercado americano e internacional.

Para saber mais sobre a viagem e os eventos que o prefeito está participando, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

