Qual o destino dos 70 cachorros resgatados de sítio onde havia animais no freezer em SC

Os quase 80 cachorros resgatados em um sítio em Biguaçu, na Grande Florianópolis, passam por tratamento após serem encontrados desnutridos e doentes no local, na última sexta-feira (8). Na ocasião, o protetor de animais responsável pelo cuidado dos pets foi preso e, em seguida, solto, com a proibição de cuidar de cães novamente.

Para saber mais sobre o destino desses animais e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

