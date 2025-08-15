Qual o destino dos 70 cachorros resgatados de sítio onde havia animais no freezer em SC
Polícia resgatou cachorros desnutridos e doentes no sítio de um protetor de animais em Biguaçu; em nota, ele afirma que é inocente
Os quase 80 cachorros resgatados em um sítio em Biguaçu, na Grande Florianópolis, passam por tratamento após serem encontrados desnutridos e doentes no local, na última sexta-feira (8). Na ocasião, o protetor de animais responsável pelo cuidado dos pets foi preso e, em seguida, solto, com a proibição de cuidar de cães novamente.
