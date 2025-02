Qual o futuro de Baby? Destino da elefanta do Beto Carrero vira novela e segue indefinido Incerteza começou após o fechamento do zoológico do parque, que já transferiu 260 animais para outras instituições, restando 77, incluindo... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 23h46 (Atualizado em 26/02/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma disputa judicial envolvendo a elefanta Baby, de 32 anos, residente no Zoológico Mundo Animal, no Parque Beto Carrero World, em Penha, gerou uma reviravolta após decisão da Terceira Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça de SC.

Para saber mais sobre essa história emocionante e o futuro de Baby, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com aval das maiores cidades, SC vai montar um Cadastro Único das pessoas em situação de rua

Governo de SC lança parceria público-privada para modernizar Complexo Prisional de Blumenau

Suspeito de ameaçar expor fotos íntimas de adolescentes após invasão cibernética é preso em SC