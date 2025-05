Qual o papel do Brasil na retirada de opositores de Maduro da embaixada argentina em Caracas? Segundo Itamaraty, ação põe fim ao 'drama vivido pelos asilados durante mais de 400 dias' ; governo argentino agradeceu aos Estados... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Itamaraty confirmou, nesta terça-feira (7), a retirada de opositores do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, da embaixada argentina em Caracas. A remoção foi realizada por autoridades norte-americanas.

Para entender melhor a atuação do Brasil nesse contexto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Lotofácil n° 3385 de hoje, 07/05: confira os números

Homem que invadiu casa, roubou e agrediu casal de idosos é condenado a 21 anos de prisão em SC

Câmara de São Paulo aprova CPI da Irís pela segunda vez após acordo de líderes