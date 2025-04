Qual o valor do dólar hoje? Moeda abre em queda após tarifaço de Trump Dólar registrou menor valor intradia desde outubro de 2024 na manhã desta quinta-feira (3) ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h07 ) twitter

O dólar à vista opera em baixa firme na manhã desta quinta-feira (3) replicando as perdas da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries em Nova York. Uma aversão ao risco também derruba as bolsas internacionais por temores de que o novo tarifaço às importações dos Estados Unidos, o quarto da administração Donald Trump em três meses de governo, gere inflação e recessão na economia americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a queda do dólar e suas implicações.

