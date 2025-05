Qual time mais lucra com bilheteria no Brasileirão 2025? Veja o ranking Brasileirão 2025 ainda está no começo, mas tem time com o cofre cheio de dinheiro vindo da bilheteria nos jogos que tem feito dentro... ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Brasileirão 2025 ainda vai para a 8ª rodada, mas tem time que já conseguiu embolsar um bom dinheiro com o lucro líquido dos jogos que fez como mandante. Em levantamento feito pelo blog do Nicola, do R7.com, o Corinthians aparece no topo do ranking como time que mais ganhou dinheiro como mandante.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os lucros das bilheteiras dos times no Brasileirão 2025!

Leia Mais em ND Mais:

Assista Botafogo x Internacional ao vivo na tela da NDTV RECORD

VÍDEOS: Um ano após tragédia, RS volta a ter enchentes em 16 cidades

Salários de até R$ 16 mil: inscrições para concurso público em Florianópolis vão até 19 de maio