Quantidade de lixo recolhido nas praias de Florianópolis aumenta 1.233% Número de sacos de lixo recolhidos em Florianópolis passou de 15 para 200 por dia, por quilômetro de orla; Comcap faz força-tarefa... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h47 )

A alta temporada de verão em Florianópolis já registra aumento de 1.233% na quantidade de lixo coletado nas praias. Enquanto no inverno são gerados em média 15 sacos de rejeitos diariamente, por quilômetro de orla, no verão esse número salta para 200 sacos por quilômetro por dia. A informação foi divulgada pela Comcap (Companhia de Melhoramentos da Capital), que intensificou os trabalhos para atender à alta demanda nas praias mais movimentadas da Ilha de Santa Catarina.

