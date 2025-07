‘Quanto custa?’: destino de SC é o mais buscado por viajantes com dúvidas sobre passagens Com o maior parque temático da América Latina e praias paradisíacas, destino de SC aparece no topo da lista dos viajantes; confira ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 20h37 ) twitter

Um levantamento inédito da DeÔnibus, plataforma especialista em passagens de ônibus, revelou que a pergunta “quanto custa viajar para …” se tornou uma tendência no Google, com mais de 18 milhões de buscas relacionadas ao custo de viagens realizadas ao longo do último ano. Mais de 1,3 milhão de buscas no Google nos meses entre julho de 2024 e junho de 2025 foram para o termo “quanto custa viajar para Penha”, no Litoral Norte catarinense, colocando a cidade no topo da lista dos destinos mais buscados por viajantes.

Para saber mais sobre esse destino incrível e as tendências de viagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

