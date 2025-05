Quanto custa morar em Balneário Camboriú? Conhecida como "Dubai brasileira", muitos se perguntam quanto custa morar em Balneário Camboriú; nós te ajudamos a encontrar esta resposta... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h40 ) twitter

ND Mais

Não é novidade que Balneário Camboriú é conhecida por ter o metro quadrado mais caro do Brasil. Muito menos que o estilo de vida de muitas pessoas que residem ou passam pela cidade incluem carros esportivos de luxo, restaurantes badalados e apartamentos com vista para o mar. Porém, deve-se lembrar que grande parcela da população da cidade não faz parte dessa realidade. Optando por uma boa qualidade de vida, trabalhadores de todas as áreas mantém moradia na cidade.

Para saber mais sobre os custos de viver nessa cidade incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

