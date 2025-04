Quanto custa os chocolates em SC? Procon aponta até 300% de diferença entre lojas O levantamento do Procon reúne informações de 287 supermercados em 56 municípios catarinenses e permite que o consumidor consulte quanto... ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 07h05 ) twitter

Quanto custa os chocolates em Santa Catarina? O Procon estadual divulgou, na sexta-feira (11), uma pesquisa com os preços dos ovos de Páscoa em 2025. O levantamento abrange 287 supermercados de 56 municípios catarinenses e permite ao consumidor comparar os valores praticados antes de realizar as compras.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e descobrir todas as variações de preços e dicas para economizar nesta Páscoa!

