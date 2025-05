Quanto custa perguntar ao ChatGPT? Consumo de água abastece cidade com 1 milhão de habitantes Para manter funcionamento, ChatGPT consome água para resfriar seus Data Centers; segundo especialista, 20 perguntas podem gastar meio... ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 23h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h56 ) twitter

Gratuito para usuários, o ChatGPT não deixa de ter custos — principalmente ambientais — para funcionar na internet. A plataforma possui Data Centers, infraestruturas físicas dedicadas ao armazenamento, processamento e gerenciamento de grandes volumes de dados e aplicações digitais.

Para entender melhor o impacto ambiental do uso do ChatGPT, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

