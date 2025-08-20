Logo R7.com
Quanto vai custar novo viaduto milionário da duplicação na BR-470 em Blumenau

Obra faz parte do lote 3 da duplicação da rodovia e contará com dois viadutos duplos.

O novo viaduto do trevo da Rua Ari Barroso, no km 52 da BR-470 em Blumenau, terá custo estimado de R$ 66 milhões e previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026, segundo o DNIT. A obra faz parte do lote 3 da duplicação da rodovia e contará com dois viadutos duplos, calçadas e ciclovias, ampliando a segurança e a mobilidade na região.

