Quaresma chega de Portugal e é o novo reforço do Avaí para 2025 Quaresma estava no Arouca, de Portugal, e chega para disputar posição na lateral-esquerda com Mário Sérgio ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 15h26 )

O lateral-esquerdo Mateus Quaresma, de 28 anos, é o novo reforço do Avaí para a temporada 2025. O clube anunciou a contratação do jogador na manhã desta terça-feira (21).

Para mais detalhes sobre essa contratação e o impacto que ele pode ter no time, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

