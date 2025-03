Quase 200 mil eleitores podem ter título cancelado em SC, alerta TRE; veja como regularizar Débitos eleitorais afetam 3,5% do eleitorado de SC, que precisa regularizar sua situação até 19 de maio sob risco ter prejudicado o... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h26 ) twitter

O número de catarinenses que podem ter o título de eleitor cancelado foi divulgado pelo TRE-SC (Tribunal Regional de Santa Catarina) na última quinta-feira (13). Segundo o órgão, há 199.320 pessoas em débito com a Justiça Eleitoral em SC (3,52% do eleitorado total no estado) que precisam regularizar a sua situação até o dia 19 de maio.

Não perca a chance de regularizar sua situação e garantir seu direito de voto!

