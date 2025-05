Quase 3 milhões de pessoas aguardam por benefícios e fila do INSS quase dobra, aponta relatório Boletim divulgado nesta sexta-feira (16) que pedidos aumentam 92% em abril de 2025, quando comparado ao mesmo período do ano anterior... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 10h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 10h03 ) twitter

A fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para concessão de benefícios disparou nos primeiros meses deste ano e atingiu 2,6 milhões em abril. O aumento é de 92% em relação ao mesmo período de 2024, quando havia 1,3 milhão de requerimentos. Segundo o boletim Transparência Previdenciária, do Ministério da Previdência Social, que divulgado nesta sexta-feira (16), desde dezembro, o número superou 2 milhões e chegou a 2,7 milhões em março. É o maior nível desde 2019.

