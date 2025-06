Quase 30 quilos de maconha são apreendidos pela PM em Tubarão Droga foi localizada na noite desta segunda-feira (16), em uma casa no bairro São Clemente ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Policiais militares apreenderam quase 30 quilos de maconha durante uma operação em uma residência na cidade de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 desta segunda-feira (16), no bairro São Clemente. A ação teve início após uma denúncia sobre a presença de um veículo clonado no local. Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram dois sacos grandes contendo substância com cheiro característico de maconha, totalizando aproximadamente 29 quilos. Também foi apreendida uma pequena porção de cocaína.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

32ª edição da Festa do Peixe movimenta o Sul de SC com shows, feira e atrações gratuitas

Operação investiga invasão hacker a gigante do e-commerce com prejuízo milionário em Joinville

Greve de ônibus paralisa linhas de transporte em Florianópolis pela 3ª vez