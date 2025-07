Quase 400 mil catarinenses recebem no 3º lote de restituição do IR 2025; veja como consultar Segundo a Receita Federal, contribuintes de Santa Catarina receberão mais de R$ 400 milhões no dia 31 de julho, quando o antepenúltimo...

