Quase 9 mil títulos de eleitor são cancelados em Criciúma; o que acontece?

A Justiça Eleitoral cancelou 8.135 títulos de eleitor em Criciúma. Segundo o órgão, essa medida é uma resposta aos eleitores que não votaram, não justificaram a falta e nem pagaram as multas por ausências nos últimos três pleitos consecutivos.

Para entender todas as implicações desse cancelamento e o que isso significa para os eleitores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

