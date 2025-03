Quase 90% dos moradores aprovam criação de espaço cultural no Complexo Penal de Florianópolis Por meio de consulta pública, maioria dos participantes aprovaram transformação da área da Penitenciária da Agronômica em espaço de... ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 30/03/2025 - 16h45 ) twitter

A área do Complexo Penal de Florianópolis está prestes a ganhar uma nova função nos próximos anos. Uma consulta pública, realizada pelo Governo do Estado, mostrou que a maioria da população apoia a criação de um espaço cultural no local.

Uma consulta pública, realizada pelo Governo do Estado, mostrou que a maioria da população apoia a criação de um espaço cultural no local.

