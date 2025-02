Quatro cidades de SC estão entre as 30 que mais criaram emprego no Brasil em 2024; veja quais Estado registrou aumento de 71% na geração de postos de trabalho, com saldo superior a 106 mil ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h46 ) twitter

O estado de Santa Catarina possui quatro municípios na lista das 30 cidades que mais criaram empregos durante o ano de 2024. Dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que o ano encerrou com saldo positivo de 106.392 empregos formais, um crescimento de 71% em relação ao ano anterior.

Para saber mais sobre as cidades que se destacaram na geração de empregos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

