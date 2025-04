Quatro em cada 10 atropelamentos em Blumenau acontecem onde você menos espera Idosa e adolescente foram vítimas fatais na cidade em 2024 ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h41 ) twitter

Quatro em cada 10 atropelamentos em Blumenau ocorreram na faixa de segurança em 2025, segundo dados da GMT (Guarda Municipal de Trânsito), atualizados até 23 de abril. Até o final de março, a cidade contabilizou 26 atropelamentos, sendo 11 deles nas faixas de pedestres.

Para entender melhor essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

