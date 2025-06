Quatro em cada dez municípios de Santa Catarina fecham 2024 com déficit fiscal, revela CNM Mesmo com 42% dos municípios entrevistados em déficit fiscal, o estado fechou 2024 com um saldo positivo de R$ 700 milhões ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 08h56 ) twitter

Quase metade dos municípios catarinenses fechou 2024 em déficit fiscal, apontou um estudo da CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Ao todo, 266 das 295 cidades catarinenses foram entrevistadas e, destas, 42% estão com as contas no vermelho.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

