Quatro suspeitos são presos após homicídio por aluguel atrasado em Itajaí

A Polícia Civil de Itajaí prendeu, nesta quarta-feira (13), quatro suspeitos de envolvimento no homicídio do proprietário de uma quitinete que estava cobrando o inquilino após cinco meses de aluguel atrasado.

