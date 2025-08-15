Quatro suspeitos são presos após homicídio por aluguel atrasado em Itajaí
Filho de inquilino teria chamado amigos para cometer homicídio por aluguel atrasado
A Polícia Civil de Itajaí prendeu, nesta quarta-feira (13), quatro suspeitos de envolvimento no homicídio do proprietário de uma quitinete que estava cobrando o inquilino após cinco meses de aluguel atrasado.
