Quatro vítimas foram queimadas e outras morreram ao saltar do balão, aponta análise inicial Entre as vítimas da queda de balão em Praia Grande estão médicos, um treinador de patinação e dois casais catarinenses ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 22/06/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Oito pessoas morreram e 13 ficaram feridas durante a queda de balão que ocorreu em Praia Grande, Extremo Sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado (21). Quatro destas vítimas teriam morrido queimadas, enquanto as outras quatro teriam morrido ao saltar do balão, as informações foram divulgadas pelo Governo de SC durante uma coletiva de imprensa.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Corpo é encontrado a 500 metros do local da queda de balão em SC

Avaí perde invencibilidade na Ressacada para o Athletico em jogo com gol do meio-campo

Quem são as vítimas da queda de balão que matou 8 em Praia Grande