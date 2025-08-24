Queda de 16ºC em menos de 24 horas: saiba como fica o tempo na Grande Florianópolis
Uma frente fria se aproxima e provocará quedas bruscas de temperatura em Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José e demais cidades...
O calor que chegou nos últimos dias na Grande Florianópolis está com as horas contadas, isso porque uma frente fria se aproxima e provocará quedas bruscas de temperatura em menos de 24 horas entre sábado (23) e domingo (24).
