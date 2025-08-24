Queda de 16ºC em menos de 24 horas: saiba como fica o tempo na Grande Florianópolis Uma frente fria se aproxima e provocará quedas bruscas de temperatura em Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José e demais cidades... ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 21h57 ) twitter

O calor que chegou nos últimos dias na Grande Florianópolis está com as horas contadas, isso porque uma frente fria se aproxima e provocará quedas bruscas de temperatura em menos de 24 horas entre sábado (23) e domingo (24).

