Queda de balão em Praia Grande: como piloto impediu mais mortes em SC

Uma manobra realizada pelo piloto do balão que caiu em Praia Grande, em Santa Catarina, evitou que mais pessoas morressem na manhã deste sábado (21). Segundo o policial civil Tiago Luiz Lemos, o piloto conseguiu baixar o balão até que ele ficasse próximo do solo, possibilitando que 13 pessoas conseguissem pular do cesto com vida.

