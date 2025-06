Queda de balão em Praia Grande: polícia diz ter obtido vídeos de ‘boa qualidade’ do acidente Polícia Civil ouviu proprietário da empresa e solicitou demonstração prática de uso do equipamento ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil segue avançando na apuração das causas da queda de um balão em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina. De acordo com a Delegacia de Santa Rosa do Sul, responsável pelo inquérito, foram obtidas imagens de “boa qualidade” do momento do acidente, que resultou na morte de oito pessoas no último sábado (21), durante um passeio turístico.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O que é o método que transforma lodo em combustível testado em cidade de SC

Cenário congelante: geada cobre o Oeste de SC e município chega a -4,7 °C

Serra do Rio do Rastro é interditada após gelo tomar conta da pista no dia mais frio do ano