Queda de balão em Praia Grande: sobrevivente diz que não viu extintor; piloto afirma que havia

Um dos sobreviventes da queda do balão em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, no último sábado (21), disse, em entrevista, que não viu extintor a bordo, o que contraria a versão do piloto e da empresa operadora. O acidente, que matou oito pessoas, segue sob investigação.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

