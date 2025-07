Queda de balão em Praia Grande: tragédia completa um mês com investigações em fase final Ao ND Mais, Polícia Civil informou que aguarda perícia para esclarecer “pontos importantes”; acidente aconteceu no dia 21 de junho... ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na manhã do dia 21 de junho, um sábado, a cidade de Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, virou palco de uma tragédia histórica no Brasil. A queda de um balão, que matou oito pessoas, completa exatamente um mês nesta segunda-feira.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Criança de 2 anos leva coronhada durante ataque de homem armado em SC

Cidade de SC desbanca destinos globais e entra no ranking dos melhores climas do mundo

‘É isso que te espera’: mulher recebe munição das mãos do ex com ameaça de morte em SC