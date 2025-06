Queda de galho de árvore durante temporal deixa 1,2 mil unidades sem luz em Florianópolis Unidades consumidoras na região da Praia Mole e da Barra da Lagoa tiveram fornecimento de energia interrompido no início da manhã desta... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h16 ) twitter

Um galho de uma árvore caiu sobre a rede elétrica e deixou cerca de 1,2 mil unidades sem energia em Florianópolis. O incidente foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (5), após as fortes chuvas que atingiram a capital. Segundo a Celesc, o fornecimento foi afetado na região da subida do morro da Praia Mole e na entrada da Barra da Lagoa. A rede foi interrompida às 6h14 e restabelecida às 7h11.

Para mais detalhes sobre a situação e os alertas da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

