Queda de motocicleta acaba em morte na BR-282, em Chapecó Homem morreu após acidente registrado durante a madrugada na rodovia federal ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (23), na BR-282, em Chapecó. Um homem morreu após sofrer uma queda de motocicleta no trecho do distrito de Figueira, por volta das 2h10. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi encontrada inconsciente, já sem vida. O impacto deixou múltiplas fraturas e politraumatismo, confirmando o óbito ainda no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Passageiro preso por abandonar cachorro no aeroporto de Florianópolis é solto após audiência

‘Saudade será eterna’: quem era a mulher que morreu atropelada por Porsche em SC

Deputado Sargento Lima passa por cirurgia após mal-estar em eventos no Norte de SC