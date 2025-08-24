Queda de motocicleta acaba em morte na BR-282, em Chapecó
Homem morreu após acidente registrado durante a madrugada na rodovia federal
Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (23), na BR-282, em Chapecó. Um homem morreu após sofrer uma queda de motocicleta no trecho do distrito de Figueira, por volta das 2h10. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima foi encontrada inconsciente, já sem vida. O impacto deixou múltiplas fraturas e politraumatismo, confirmando o óbito ainda no local.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
