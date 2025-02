Queimadas no Brasil aumentam 79% e atingem maior área em cinco anos Área atingida é superior ao território da Itália e maior registrada desde 2019, aponta levantamento do MapBiomas divulgado nesta quarta... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h27 ) twitter

As áreas de queimadas no Brasil registraram crescimeno de 79%, entre os meses de janeiro e dezembro de 2024, quando comparado com mesmo período do ano anterior. Os dados são do Monitor do Fogo do MapBiomas, divulgados nesta quarta-feira (22), que apontam 30,8 milhões de hectares afetados pelo fogo nesse período.

Para entender melhor a gravidade dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

