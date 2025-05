‘Quem dança é mais feliz’: as idosas mortas no acidente com micro-ônibus na BR-280, em SC Veículo com grupo de dança de idosas retornava dos Jasti (Jogos Abertos da Terceira Idade), que era realizado na cidade de São Bento... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 22h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As duas vítimas do acidente com um micro-ônibus na BR-280, na Serra de Corupá, se chamavam Heliane Cagnin Quevedo e Stela Maris. Elas faziam parte de um grupo de dança de idosas de Balneário Rincão envolvido no grave acidente ocorrido nesta sexta-feira (2). Além das duas vítimas, outras 12 pessoas ficaram feridas e foram socorridas em hospitais em Corupá, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul. Até este sábado (3), seis receberam alta e um homem segue internado no hospital São José de Jaraguá do Sul, mas passa bem.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina perde, em média, 1.700 vidas por ano em acidentes de trânsito

Dias quentes e noites geladas: amplitude térmica domina o tempo no fim de semana em SC

Confira o que movimenta Balneário Camboriú e região neste fim de semana