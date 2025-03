Quem deve ser o técnico da Seleção Brasileira? Vote! Dorival Júnior foi demitido e a Seleção Brasileira está em busca de um novo técnico ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 23h45 ) twitter

Com a demissão do técnico Dorival Júnior, a Seleção Brasileira agora busca um novo comandante. Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo de 2026.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para participar da enquete e opinar sobre quem deve ser o novo técnico da Seleção!

