Quem é a arquiteta de Blumenau com peças nas casas de Jade Picon, Duda Beat e Blogueirinha Peças irreverentes e cheias de personalidade levaram Ingrid Sani Lang de Blumenau às casas de algumas das principais influenciadoras... ND Mais|Do R7 16/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h17 )

Jade Picon, Duda Beat, Blogueirinha, Marcela Ceribelli e Isa Scherer – o que todos estes nomes da internet tem em comum? Peças da Rótulo em Branco, marca da arquiteta de Blumenau, Ingrid Sani Lang. A empresa foi fundada há três anos e ficou conhecida pelos itens ousados de decoração e mobiliário. São capachos com frases bem-humoradas, espelhos de formatos inusitados, e poltronas esculturais – tudo com design autoral e produção local.

Para saber mais sobre a trajetória e as criações de Ingrid Sani Lang, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

