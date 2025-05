Quem é a catarinense participante do Masterchef Brasil 2025 Natural de Indaial e moradora de Balneário Camboriú, participante do Masterchef é designer náutica e trabalha desenvolvendo interiores... ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A catarinense Naiara Bogo é uma das 18 participantes da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que estreiou nesta terça-feira (27). Natural de Indaial e moradora de Balneário Camboriú há quase 10 anos, Naiara é conhecida no mercado náutico por seu trabalho como designer na maior fabricante de iates de luxo do mundo. Mesmo com a carreira consolidada no mercado, sempre nutriu o gosto por cozinhar desde muito nova. “Participar do MasterChef é um sonho antigo. É a primeira vez que me inscrevo no programa e já conquistei a vaga”, comenta a designer.

Para saber mais sobre a trajetória de Naiara e suas expectativas no programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Recuperação judicial da Azul nos Estados Unidos mira corte de custos e redução de 35% na frota

Operação contra fraudes em licitações tem alvos em 19 municípios de SC

Ex-assessora confirma que P. Diddy tentou matar rapper Kid Cudi por ciúmes