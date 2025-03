Quem é a ‘empresária do prazer’, que foi assediada por guarda-vidas em praia de SC ‘Empresária do prazer’ produz conteúdos adultos e tem projeto com o marido ligado à sexualidade; caso ganhou repercussão após denúncia... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h45 ) twitter

A produtora de conteúdo Egnes Lemos viralizou nas redes sociais após publicar no último domingo (9) um vídeo falando sobre o assédio que sofreu de dois guarda-vidas. Ela passeava pela Praia do Rosa, em Imbituba, quando os guarda-vidas gravaram o vídeo convidando Egnes para “fazer um programa” com eles. Conhecida na internet como “empresária do prazer”, Egnes conversou com o ND Mais sobre o caso.

Saiba mais sobre essa polêmica e os desdobramentos do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

