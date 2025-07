Quem é a orquestra italiana que fará turnê inédita e gratuita em SC; veja fotos A orquestra italiana já fez mais de 700 concertos em países como Itália, Áustria, França e Suíça e agora passará por cidades como Gaspar... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 06h57 ) twitter

A orquestra italiana, Ars Cantus, que fará uma turnê inédita e gratuita em Santa Catarina entre o final de julho e o mês de agosto, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, tem uma longa e importante trajetória no mundo da música clássica. A agenda prevê apresentações em cinco cidades catarinenses e uma no Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa incrível turnê!

