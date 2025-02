Quem é a turista que teve as mãos arrancadas por tubarão; família nega ‘interação’ com o animal Nathalie Ross, de 55 anos, perdeu as mãos e parte da coxa em ataque em nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe; autoridades e família...

ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share