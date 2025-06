Quem é Débora Amorim, cantora sertaneja atacada em Santa Catarina Artista foi agredida e teve parte do cabelo cortado à força por dois homens em frente a sua casa ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h38 ) twitter

A cantora sertaneja Débora Amorim, de 31 anos, foi atacada por dois homens em frente a sua casa, em Blumenau, Santa Catarina, na noite de 29 de maio. Os advogados da artista afirmam que a agressão foi premeditada e se enquadra como violência de gênero. Durante a ação, parte de seu cabelo foi cortado à força com um objeto semelhante a uma máquina de cortar cabelo.

