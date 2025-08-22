Quem é dono de concessionária investigada que foi preso e teve meio milhão bloqueado em SC? Dyones Reinhold é sócio da Dyones Automóveis, ele e a companheira foram presos e são investigados por estelionato contra pelo menos... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 07h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h18 ) twitter

Dyones Reinhold é o sócio administrador da Dyones Automóveis. Ele e a companheira foram presos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21) em Major Vieira, no Norte de Santa Catarina. O casal é apontado como responsável por golpes aplicados por meio da concessionária.

Para saber mais sobre este caso intrigante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

