Quem é dono de concessionária investigada que foi preso e teve meio milhão bloqueado em SC?

Dyones Reinhold é sócio da Dyones Automóveis, ele e a companheira foram presos e são investigados por estelionato contra pelo menos...

ND Mais|Do R7

Dyones Reinhold é o sócio administrador da Dyones Automóveis. Ele e a companheira foram presos pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21) em Major Vieira, no Norte de Santa Catarina. O casal é apontado como responsável por golpes aplicados por meio da concessionária.

