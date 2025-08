Quem é empresária que foi morta a facadas após ser traída por companheiro em SC Rosimary Martins, de 59 anos, foi morta a facadas dentro da própria casa em Penha; Polícia Civil investiga como feminicídio ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 01/08/2025 - 01h17 ) twitter

Rosimary Martins, de 59 anos, foi a empresária encontrada morta em Penha, Litoral Norte de Santa Catarina, dentro da própria casa nesta terça-feira (29). O suspeito, seu companheiro, já foi preso preventivamente. Segundo vizinhos relataram à NDTV RECORD, a descoberta do crime se deu porque uma das filhas da vítima, que estava viajando, tentou contato com a mãe e não conseguiu. Com isso, ela pediu uma amiga para ir até o local e esta acabou encontrando o corpo de Rosemary já sem vida.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

