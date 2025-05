Quem é Lucas Pavanato, vereador de SP agredido por motoboy Parlamentar mais votado do Brasil em 2024, Pavanato ficou famoso com vídeos provocando adversários políticos ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) foi agredido na tarde desta quinta-feira (29) após provocar Gilberto Almeira dos Santos, o Gil, presidente do Sindimoto, durante audiência pública em que se discutia a regulamentação do serviço de transporte remunerado de passageiros por motocicletas, também chamado de aplicativos de moto.

Para saber mais sobre a trajetória e as polêmicas envolvendo Lucas Pavanato, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Estopim da prisão: vídeo mostra fuzis em show de MC Poze do Rodo

Petrobras aposta em SC: estado será base de 30% da nova frota de navios

Corpo de umbandista é cremado por engano em cemitério de SP