Quem é mulher que imobilizou suspeito de assediar sexualmente sua amiga em Joinville Faixa azul em jiu-jitsu, Rebeca Lima precisou usar técnicas da arte marcial para deter suspeito de assédio na cidade ND Mais|Do R7 13/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 13/04/2025 - 19h25 )

Rebeca Lima precisou usar seu conhecimento em jiu-jitsu, adquirido ao longo de oito anos, para imobilizar um homem suspeito de assediar sexualmente sua amiga em Joinville, no Norte catarinense. O caso, que aconteceu em 4 de abril, foi registrado em vídeo e tomou conta da internet devido à sua determinação e força.

Saiba mais sobre essa história inspiradora e a importância do jiu-jitsu na defesa pessoal no nosso parceiro ND Mais.

